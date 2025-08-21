Carlos González fue el elegido por Newell's para concurrir a la conferencia de prensa de la Liga Profesional previa al clásico. “Lo esperamos bastante tranquilos. Sabemos lo que significa y lo que está en juego”, afirmó el delantero.

“Todos los compañeros están muy entusiasmados, llegamos de la mejor manera posible”, confió Cocoliso. Y agregó: “El grupo está bien, muy ansioso por jugar este partido. Estamos mejor, más fuertes y más completos”.

El paraguayo analizó el duelo del sábado en Arroyito: “Será un partido muy trabado y luchado. No nos podemos permitir tener falencias”. “Va a ser muy trabado, friccionado. Son partidos que se definen por detalles. Sería un error de cualquiera de los dos pensar que lo va a ganar desde el primer minuto”, confesó.

“Estudiaremos un poco más a Central, porque no nos podemos permitir ninguna sorpresa. Sabemos que una fortaleza de ellos es el juego aéreo y vamos a estar atentos a eso. No es algo que nos podamos permitir”, aseguró el delantero. Y agregó: “Venimos de algunos partidos en los que demostramos esas falencias y acá no tenemos margen de error”.

Charly recordó su experiencia del Apertura: “El primer clásico que me tocó jugar fue prácticamente recién llegado. Me faltaron un montón de cosas. No fue una buena versión mía”. Aunque reconoció: “Ahora uno está mucho mejor”.

Cocoliso remarcó cómo se palpita en los hinchas el juego ante Central: “Desde mi llegada me inculcaron lo que significa este duelo. La gente me ve y me dice la fecha 6. Se vive así el clásico”.