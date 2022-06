Todo estaba casi cerrado: Newell’s había aceptado la propuesta oficial enviada por Eintracht Frankfurt para que Nicolás Castro pase al fútbol alemán. Pero la dirigencia alemana, inesperadamente, nunca más le contestó ni atendió el teléfono. Por lo tanto, la comisión directiva de la Lepra tomó la decisión de reclamar ante la FIFA. Mientras, el representante del jugador mueve contactos para que recale en Brasil.

Newell's mostró buena predisposición durante la negociación y, hace diez días, la oferta fue aceptada oficialmente por el club y también por el jugador. Pero desde entonces, Markus Krosche, director deportivo del Eintracht no respondió más.

Ignacio Astore, presidente de Newell's, sostuvo a medios locales: "No digo que la operación no esté hecha, pero tampoco digo que esté hecha. Me llamó la gente que lo maneja a Nico en Alemania y me pidieron 72 horas más. En caso de que no se consume la operación nosotros iniciaremos acciones legales contra el club alemán y decidirá la Fifa, ya tenemos asesoría legal en este sentido”.

Mientras tanto, el representante de Castro no duerme en los laureles y enfocó el destino del jugador en Brasil. Según supo Rosarioplus, busca que algún club de aquel fútbol ponga los ojos en el mediocampista. El carioca Botafogo es uno de los que busca enganche y Castro tiene todos los números para encajar allí. A su vez, transcendió que la Real Sociedad era un club que había mirado con cariño al mediocampista.