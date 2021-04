Newell's no tuvo un gran comienzo en la Copa de la Liga, lo que llevó a que Frank Kudelka dejará el club rosarino, y en su reemplazo, llegara el "Mono" Burgos. El DT ya tuvo su primera práctica este martes, y luego de la presentación este jueves, dio una conferencia de prensa en la que habló de todo, inclusive de su relación con el Cholo Simeone y el Kily González.

"Soy un apasionado del fútbol, ​​de la táctica, de la estrategia. Apenas hablamos con los directivos me puse a mirar videos ya analizar la situación para corregir las cosas que no me gustaban", dijo el "Mono" cuando le preguntaron si ya venía estudiando a Newell's.

Con respecto al por qué de su llegada, Burgos sostuvo: "Newell's es un club soñado, todo lo que tenemos acá parece europeo. Esto es Europa. Pero además de la institución, también vine por los jugadores. Después del análisis entendí que tenía que venir a ayudarlos a salir de esta situación complicada.

Luego de esta declaración, irónicamente, ocurrió una situación un tanto graciosa que el DT leproso tomó con humor. GUARDA EL CARTEL !!!!!

Se le cayo el cartel en la cabeza al Mono Burgos en su presentacion en Newells

Por otro lado, en cuanto a cómo influirá su fuerte personalidad en el equipo, dijo: "Nos van a ver sonreír solo después de ganar, eso te lo aseguro. Hablé con algunos jugadores desde España por zoom, y les dije que hay que jugar cada partido como si fuese una final. El equipo tiene que mostrar que puede ganar".

Con respecto al plantel que se encontró, el DT fue optimista y dijo que todos van a tener chances de jugar. "A los jugadores los vi bien, tuve buenas sensaciones. Yo soy feliz con mi vuelta a la Argentina, y la idea es contagiar a los jugadores la alegría y la valentía. Hoy hablé con los chicos de cuarta y de tercera. Todos los que tengan este escudo van a tener oportunidades de jugar. Desde los referentes hasta los más chicos".

Sin embargo, a pesar de estar contento con los jugadores, el DT no habló acerca del estilo que tendrá su equipo, a pesar de haber sido consultado en varias ocaciones. "Las necesidades que tenía el equipo estaban a la vista, y el estilo lo verán con sus propios ojos cuando juguemos", repitió varias veces el "Mono", entre risas.

Burgos también fue consultado acerca del tema de las elecciones, donde sostuvo: "No me condicionan, soy un hombre de empresa. Me cargo todo el peso del equipo, y pase lo que pase voy a seguir acá".

Y para finalizar, en cuanto a su relación tanto con el "Cholo" Simeone, como con el "Kily" González, el DT de la Lepra dijo que deseaba que su ex compañero colchonero sea campeón, a pesar de que no contestó a la pregunta de si Simeone lo había llamado para felicitarlo. Y en cuanto al técnico del Canalla, dijo: "Con el Kily somos muy amigos, pero ahora no pienso en Central, solo estoy pensando en Unión".