El entrenador de Newell's, Germán Burgos, se mostró cauto al término del partido que su equipo empató de local contra Sarmiento de Junín, que significó la despedida de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la última posición de la zona B, con apenas 12 puntos en 13 partidos.

"Salimos a buscar el partido presionando arriba. A veces pasa, son cualidades de Sarmiento.... el tema era bloquear a (Jonatan) Torres para que no pudiera girar, pero encontraron el gol con él. Intentamos presionarlo para que no pivoteara ni jugara de primera. Eso lo controlamos bastante bien hasta el gol", dijo el DT en conferencia de prensa post partido.

La salida de Maxi Rodríguez, lesionado, para el ingreso del volante defensivo Calcaterra, fue una bisagra en el partido, y desde entonces el equipo perdió el rumbo y la pelota. Pero para Burgos esto no fue así. Dio su versión: "No, creo que no perdimos la pelota al salir Maxi. Con Calcaterra buscamos generar más juego en el medio, de un esquema 3-4-1-2 a otro de 3-5-2 para generar más volumen de juego, por eso entró (Ramiro) Sordo después", afirmó.

Por último, destacó que "el equipo tuvo una reacción, esa rabia contenida después de haber perdido el clásico. Los muchachos pusieron el pecho, pero lamentablemente tenemos muchas bajas. Por eso me sentí orgulloso de estos chicos cómo se brindan por la camiseta y el escudo. Me deja muy tranquilo para el futuro. Estos chicos merecen lo mejor", concluyó.