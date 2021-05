El director técnico de Newell's, Germán Burgos, se mostró calmo, optimista y escueto como siempre en la conferencia de prensa luego de la derrota de local 3 a 1 frente a Libertad de Paraguay por la Copa Sudamericana. Una derrota en que el equipo no demostró protagonismo y se ahogo en una dura derrota con dos expulsados ​​y algunas polémicas.

“Creo que merecimos más. Los chicos quieren, quieren salir adelante, y esa es una situación de optimismo que tenemos que tener para formar un equipo sólido ", dijo. Además, valoró la entrega:“ Metimos un 2-3 con dos hombres menos aunque fue anulado. Estas cosas me gustan mucho de lo que tienen dentro de los jugadores ".

Del árbitro prefirió no hacer comentarios y respecto al clásico no mucho más: "Veremos cómo están, cómo son los entrenamientos desde mañana, veremos porque no tengo nada decidido".