El DT de Newell's Old Boys, Germán Burgos, se mostró satisfecho con el rendimiento por sus dirigidos, a pesar de la derrota ante Gimnasia de La Plata por dos a uno, y señaló que "se está armando un equipo interesante".

"Estuvimos cerca de empatar, pero Gimnasia juega bien y lo dijimos antes de este partido, porque cuando se cayó un poco en el campeonato fue por los numerosos casos de Covid-19 que tuvo en el plantel", desarrollado Burgos en la conferencia de prensa pospartido en el Bosque platense.

"Pero estoy orgulloso de mis jugadores, porque estamos armando un equipo interesante. Por eso debo felicitarlos por la entrega en los entrenamientos y los partidos", destacó.

“Creo que no encontramos la forma de llegar con más gente al área y marcar. Es lo que estuvimos entrenando entre semana y no salió. No creo que este haya sido nuestro peor partido, hubo un momento que se luchó y otro que se jugó, contra un Gimnasia con jugadores veloces”, indicó el técnico rojinegro.

Respecto al cronograma de encuentros que se viene, el Mono manifestó: “Estamos preparados para todo, no importa la seguidilla de partidos que tengamos por delante”.

Por último, el entrenador de Newell's hizo referencia al próximo partido ante Libertad de Paraguay: "Lo estamos trabajando, siempre jugando finales y hoy nos tocó perder pero estamos haciendo un equipo bueno y sólido. Todos los partidos son importantes y nosotros les damos a todos la misma importancia".

Burgos, que hace 10 días cumplió 52 años (nació el 16 de abril de 1969 en Mar del Plata), fue más descriptivo sobre ese tema y apuntó que los "chicos del plantel se están haciendo hombres, aprendiendo mucho, porque abren los ojos y los oídos ".

Burgos lleva siete partidos al frente de la Lepra, con dos triunfos, tres empates y una derrota en la Copa de la Liga Profesional, más la igualdad sin goles de la semana pasada ante Goianense, en Brasil, en su debut internacional por Copa Sudamericana.