El joven extremo Brian Aguirre se despidió este domingo de Newell’s y ya fue oficializado como nuevo jugador de Boca, de cara al segundo semestre del año.

El atacante, de 21 años, publicó un mensaje saludando al club y a los hinchas leprosos, manifestando su agradecimiento y asegurando: “Sé que pronto nos volveremos a reencontrar”.

“Me toca despedirme del club que me vio crecer. Gracias a los que formaron parte de este camino, el club y su gente que siempre me brindó su cariño dentro y fuera de la cancha. Fueron años de los que nunca me voy a olvidar. Gracias a cada una de las personas que me formó, técnicos, utileros, cocineros y empleados del club. Gracias a la hinchada más grande del interior,lo disfrute muchísimo! Sé que pronto nos volveremos a reencontrar! Abrazo Colosal”, dijo el delantero en su cuenta de Instagram, momentos antes de que los clubes hagan los anuncios oficiales.

Luego, también en Instagram pero como una “historia”, Aguirre agradeció a Dios por cumplirle un nuevo sueño.

Newell's, por su parte, le deseó éxitos al jugador, luego de la transferencia del 80% de su pase por U$S 5.000.000.

Además, trascendió que Aguirre donó el 15% que le correspondía por la venta al club, para que se destine el dinero en obras el club.

El baigorriense deja así el club con 71 partidos jugados y 5 goles anotados a lo largo de 4 temporadas en Primera.

En su estadía en Newell's, Aguirre también jugó para las selecciones nacionales juveniles, formando parte del Mundial Sub 20 disputado en Argentina en 2023 (tres partidos y un gol).