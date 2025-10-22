Lucas Bernardi volverá a dirigir un plantel de Primera División tras seis años. El exjugador, surgido y retirado en Newell’s, se hará cargo del equipo profesional durante las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2025, con el objetivo de mantener la categoría y darle aire a un plantel golpeado por los resultados.

El club confirmó que Bernardi asumirá “de forma momentánea” y que estará acompañado por Dante Formica y Gustavo Arciprete como asistentes técnicos, Nicolás Aiello como preparador físico y César Jaime como entrenador de arqueros. “¡Estamos con vos, Lucas! Todos juntos”, publicaron en redes.

La designación del exmediocampista se dio por consenso entre el presidente Ignacio Astore y los frentes opositores, tras la salida de Cristian “Ogro” Fabbiani, quien había tenido un gran comienzo en el año pero no logró sostener los resultados en el Torneo Clausura.

Bernardi, que estaba al frente de la Reserva -sexta en el grupo A del torneo de Proyección-, aceptó asumir el desafío pese a que su contrato incluía una cláusula que le impedía dirigir al plantel profesional. Ante la delicada situación deportiva e institucional, el exjugador decidió dar el paso al frente y ponerse nuevamente el buzo de DT.

Su carrera como entrenador tuvo pasos por Arsenal, Godoy Cruz, Estudiantes y Belgrano, pero no dirigía desde 2019. Ahora, el desafío será otro: reconectar con el espíritu competitivo de un Newell’s que necesita reencontrarse con su identidad, sumar puntos y recuperar confianza en el cierre del año.

Así las cosas, este miércoles por la mañana, en el Centro Jorge Griffa, Bernardi dirigirá su primer entrenamiento al mando del plantel profesional, iniciando un ciclo breve pero decisivo para el futuro de la Lepra.