El DT interino de Newell's Old Boys, Lucas Bernardi, implementó el entrenamiento en doble turno del plantel profesional para llegar de la mejor manera al partido del próximo viernes por la noche ante Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa.

El entrenador busca mejorar el estado físico del primer equipo y mantendrá su riguroso esquema de trabajo hasta el miércoles, a cargo del preparador físico Nicolás Aiello.

En tanto, el próximo miércoles los jugadores volverán a practicar en un turno y el jueves concentrarán para el encuentro ante el Tatengue.

Mientras tanto, el DT sigue recibiendo el apoyo de los ídolos leprosos y este lunes estuvieron presentes en Bella Vista el “Tata” Martino, “Nacho” Scocco, Mauricio Sperdutti y Diego Mateo.