El capitán de Newell's Old Boys, Éver Banega, tampoco llegará al partido del próximo viernes ante Unión en Santa Fe y recién volvería a estar a disposición del DT Ricardo Lunari para el encuentro de la fecha 21 de la Liga Profesional.

El 10 leproso sufrió una lesión muscular a principio de mes y, si bien los plazos de recuperación estarían cumplidos, un problema respiratorio lo obligó a postergar su regreso más de lo esperado.

El ex Boca y Sevilla arrancó el semestre con un gran nivel ante Barracas Central, no brilló ante Independiente Rivadavia de Mendoza y se retiró dolorido ante San Lorenzo. Una sobrecarga hizo que no estuviera en la derrota ante Estudiantes en el Coloso pensando en el clásico.

Ante Rosario Central tampoco pudo demostrar su categoría y para empeorar la situación sufrió una distensión muscular. En medio de la tormenta que sacudía a Newell's, el capitán se ausentó con Racing, Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa Argentina, River y Belgrano.

El 10 retornó para la dura caída ante Argentinos Juniors que derivó en la renuncia de Sebastián Méndez como entrenador. Con la llegada de Ricardo Lunari, el volante tuvo un buen partido ante Tigre y convirtió de penal ante Riestra.

Mientras el equipo se preparaba para el duelo ante Lanús, Banega sufrió otra distensión que lo hizo perder ese encuentro, Godoy Cruz, Sarmiento y, posiblemente, Unión.