La Lepra enfrenta este viernes por la noche a Estudiantes de La Plata y en la lista de concentrados no aparece Ever Banega. El volante fue preservado por una sobrecarga muscular pero las dudas sobre si podrá estar en el clásico o no generaron polémica entre los hinchas.

Simpatizantes rojinegros se mostraron molestos por una posible ausencia del 10 leproso en el partido contra Central ya que en el primero del año no pudo estar por haber sido expulsado ante el Pincha en La Plata. Su hijo, Santiago, denunció en Instagram ataques por privado por la condición física de su padre.

“No suelo hacer este tipo de cosas pero la verdad que ya es bastante molesto que a la mínima que salga algo de Ever, me ataquen por mensaje privado a mí. Creo que él como cualquier otro jugador, siendo del equipo que sea llegada la fecha de cada clásico se prepara más que para cualquier otro partido del año y deja el alma en la cancha”, publicó en una historia el joven.

Y agregó: "Pero a veces, como en el caso de Ever. Son cosas que pueden pasar, no creo y pongo la mano en el fuego que él ni ninguno del equipo finge una molestia simplemente por "miedo" como dicen. Ya el clásico anterior salieron a decir que se hizo echar, que arregló para que lo echen o que pegó a propósito".

Santiago también indicó que sufrió “amenazas y mensajitos puteando". Posteriormente, el hijo de Ever subió una foto dentro del Coloso Marcelo Bielsa.

Por lo pronto desde el club sólo comunicaron una sobrecarga y su presencia en el clásico no está en riesgo pero dependerá de su progreso hasta el próximo sábado 10. Newell's ya perdió por lesión a Rodrigo Fernández Cedrés y espera por la evolución de Armando Méndez.