Newell's sufría mucho ante un sorprendente Platense, pero se encontró con un blooper del arquero rival y ahora gana por 1 a 0.

El equipo de Sanguinetti no encontró su mejor nivel en la primera etapa y Platense lo acorraló contra Aguerre en varias ocasiones, mereciendo la victoria.

La Lepra no supo desenvolverse con la línea de tres y sufrió más de lo necesario en su área. Así, el mediocampo y los delanteros no se encontraron, y no generaron peligro ante Morgantini.

Los rojinegros, que no lograban adueñarse de la pelota, intentaron una presión un poco más alta sobre el final del primer tiempo, y sacaron sus frutos. Con la presión de Sordo, Piagnani se la quiso dar a su arquero, pero el terreno le jugó una mala pasada a Morgatini, que no pudo detenerla, y marcó la apertura del marcador.

Formaciones

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Juan Pablo Pignani, Haibrany Ruiz Díaz y Gastón Suso; Iván Gómez, Carlos Villalba, Alexis Sabella y Ayrton Costa; Rodrigo Contreras y Mauro Zárate. DT: Omar De Felippe.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Cristian Lema y Martín Luciano; Tomás Jacob, Juan Sforza, Julián Fernández y Francisco González; Ramiro Sordo y Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.(Télam)