El nuevo gerente de fútbol de Newell's, Lucas Bernardi, habló este jueves al mediodía en conferencia de prensa más de media hora, comunicó qué tiene en mente para este proyecto y se mostró muy contento por el lugar que le toca ocupar aunque, sabe, vuelve a poner en juego el cariño de la gente.

"Estoy muy feliz con todo mi paso por Newell's. Es muy importante volver a estar acá. Es un cargo distinto pero con un objetivo muy claro: lograr la unión de todo el club, y profesionalizar nuestras áreas. Mi puesto se encarga de desarrollar, acomodar, y ayudar en todo, en base a lo futbolístico", sostuvo el nuevo gerente leproso.

Sobre este nuevo rol, aclaró: "Las diferencias entre mi posición y manager deportivo prácticamente son inexistentes. Voy a tener mucha gente trabajando conmigo, y yo voy a estar todo el tiempo en contacto con ellos. Siempre vamos a necesitar gente que quiera trabajar para el club".

Sobre la elección de Gamboa: "Tiene que ver con lo que a mí me parece que hoy necesitamos. Tener una persona con sentido de pertenencia, de la casa, ligada al sentimiento nuestro, y con un objetivo principal que es que a Newell's le vaya bien. Yo siento que la necesidad hoy es unirnos, y que todos nos sintamos identificados con el equipo. Y la idea con inferiores es que los chicos vean a dónde apuntamos, que el escudo siempre está por delante de todos".

En cuanto a la charla con los jugadores más experimentados y sus ex compañeros, Bernardi afirmó: "Fue muy buena. Quería saber cómo se sentían y que pensaban para el futuro, y la respuesta fue excelente, todos luchamos por el mismo objetivo, y vamos hacia el mismo lado. Ya no soy su compañero, este es un inicio nuevo para mí, y ahora lo tengo que ver desde otro lugar".

Por otro lado, refiriéndose a las elecciones venideras y a quienes se postulan, dijo: "Tengo relación con todos ellos, la tenía de antes y la voy a seguir teniendo pase lo que pase. Yo estoy muy feliz de estar acá, y lo que vengo a traer no tiene que ver con ningún espacio político ni con una lista electoral. Lo que yo traigo tiene que ver con Newell's y con el fútbol de Newell's. En todo lo demás, no estoy involucrado".

Sobre los nuevos refuerzos, el ex jugador no se anticipó, y fue muy claro: "Las economías de los clubes hoy en día no son las mejores, y nosotros tenemos los mismos inconvenientes que todos. El margen de acción será el que podamos construir en el día a día. Claramente nunca vamos a descartar la opción de un futbolista de este club que quiera volver. Analizaremos qué le podemos ofrecer, y decidiremos lo mejor para todos".

"Los refuerzos están en nuestro equipo. Tenemos futbolistas de gran valor. Muchos que todavía no han podido jugar, y algunos que quizás no pudieron mostrar su mejor nivel, pero los refuerzos ya los tenemos. Estamos muy contentos con la pretemporada. Obviamente en algún momento comenzaremos a analizar nombres, pero por ahora, el primer refuerzo sería lograr que los jugadores que ya tenemos encuentren su mejor nivel".

El ex volante y entrenador leproso, fue consultado por su relación con el "Tata" Martino y con otros referentes del club: "Hablo mucho con el "Tata", por eso te decía que necesitamos a gente del club. Quizás no que estén acá, pero si los tenemos que aprovechar. Hay que preguntarles, consultarlos, y desde mi espacio los tengo que escuchar para que nos ayuden a que este proceso tenga sentido".

El nuevo gerente no se olvidó del hincha leproso: "Al hincha le agradezco, por el cariño que siempre me han brindado y que hoy otra vez pongo en riesgo. Me gusta y me apasiona, y para ellos tengo trabajo, esfuerzo, y tengo muchas ganas. Tengo ganas verdaderamente de que el hincha vea que hay un trabajo serio que tiene un sentido. No es de un día para el otro, pero a largo plazo el cambio se va a ver".

Para finalizar, consultado sobre el motivo por el que decidió alejarse de la dirección técnica y acercarse a Newell's desde este nuevo lugar, sostuvo: "A acercarme me ayudó el momento. Creo que hay momentos en que el club necesita que ayudemos, y este me parece que es uno de esos. Hay que trabajar y esforzarse, vi la oportunidad, y por eso estoy".