Desde que volvió al Parque Independencia, Ever Banega disputó los cuatro partidos de la Copa de la Liga y se convirtió en el capitán y líder del equipo de Mauricio Larriera. Sin embargo, el futbolista de 35 años empieza a sentir la seguidilla de encuentros en pocos días.

Este viernes, el volante se retiró de la cancha en el carrito médico, a los 24 minutos del complemento, luego de detectar una molestia en su pierna derecha.

Aunque el DT leproso no dudó en sustituir al 10 (ingresó Leonel Vangioni en su lugar), al finalizar el partido aclaró cómo se encuentra el capitán.

"Ever viene jugando todos los partidos y no me dan ganas de sacarlo. Es el tipo de futbolista con el que yo disfruto el fútbol, me representa mucho. Es muy importante para el equipo dentro y fuera de la cancha. Lo de hoy, nada de importancia, fue tan solo una sensación de él”, indicó el uruguayo.

Cabe recordar que Newell's casi no tendrá tiempo para descansar, ya que el próximo lunes por la noche enfrentará a Racing en el Coloso Marcelo Bielsa.