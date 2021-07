La novela entre Boca y la Liga Profesional por la autorización para jugar con los titulares el próximo sábado a partir de un “corredor sanitario”, tuvo la palabra de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La funcionaria negó que la cartera a su cargo haya recibido "algún pedido" de corredor sanitario para Boca Juniors y aclaró que, por lo tanto, "no se ha emitido ninguna recomendación".

La delegación xeneize que regresó de Brasil tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2021 y quedó aislada por una semana en un hotel por presuntamente haber roto la burbuja a raíz de los disturbios que se originaron finalizado el encuentro en el Mineirao.

Ante esto peligró la participación de los futbolistas del primer equipo para disputar el sábado a las 20.15 frente a Banfield, aunque intentaron que le habiliten un “corredor sanitario” excepcional. Boca dijo que el presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli les había dado garantías, pero el conductor lo desmintió.

"Estamos a la espera del pedido y en caso de que lo recibamos se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación de salud", añadió. Vizzotti dijo también que hablando "desde un área absolutamente técnica, la situación es diferente lo que había pasado con River, cuando había 15 personas positivas".

"Con esto no digo que lo vamos a autorizar ni que no, lo que digo es que no es lo mismo", añadió la titular de Salud. En tanto, añadió que "formalmente la burbuja no se conservó al salir del estadio" en referencia a Boca y su desempeño en Brasil.