El delantero colombiano Sebastián Villa regresa al fútbol argentino. El ex Boca, que se fue al Beroe de Bulgaria en medio de dos causas judiciales (uno por violencia de género y otro por abuso sexual), será el nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia de Mendoza.

En tanto, la contratación del futbolista fue repudiada por el colectivo Ni Una Menos debido a que fue condenado por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés y con una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal.

Si bien la pena no fue de cumplimiento efectiva (dos años y un mes) y no pesa sobre él ningún impedimento legal para trabajar en el país, el colectivo feminista con sede en Mendoza no ocultaron su indignación y resaltaron que la entidad apoyó consignas feministas que ahora parece desconocer.

"Desde Ni Una Menos Mendoza rechazamos firmemente la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés. Aunque esté en libertad condicional, sus acciones no deben ser minimizadas", señaló la organización.

En un comunicado que difundió en las últimas horas, el colectivo añadió: "Las declaraciones del dirigente Daniel Vila, que abogan por una 'segunda oportunidad' para Villa, ignoran la gravedad de la violencia de género. Creemos en la rehabilitación, pero ésta debe incluir una verdadera reflexión y reparación del daño causado, aspectos que no se ven en este caso”.