Después de rescindir su contrato de manera forzada en Rosario Central, Emiliano Vecchio mira hacia el futuro y ya eligió tiene nuevo club donde jugará durante las próximas temporadas. El elegido por el enganche, que tenía varias propuestas, fue Racing, el equipo dirigido por Fernando Gago.

Este miércoles, Vecchio se hizo la revisión médica, y ya puede entrenar con el grupo. "Para mí es una oportunidad única. Con la historia y presente de este club, estar acá me llena de orgullo y de felicidad, lo estoy disfrutando", sostuvo.

Sobre sus recientes problemas a la hora de jugar, el 10 respondió calmo: "El último semestre para mí fue muy complicado a nivel familiar, tuve muchos problemas y no pude mostrar el nivel que tuve en otro momento. Pero lo pasado es pasado y mi cabeza está puesta en lo que le pueda dar a Racing. Toque lo que me toque, vengo a darlo todo".

Como se suponía, la insistencia del DT de la Academia fue clave a la hora de convencer al futbolista: "Con Fernando (Gago) hablé y fue algo muy lindo. Le quiero agradecer por esta oportunidad, siento que le puedo dar muchas cosas".

"Racing tiene una identidad marcada de buen futbol, y los que intentamos hacer eso nos sentimos identificados. Cuando hablé con el club les dije que eran mi prioridad".

Además, el volante fue consultado sobre su parecido futbolístico con Edwin Cardona, y respondió si podrían jugar juntos. "Edwin es un jugador excelente y siempre digo que los que intentan jugar bien al fútbol se pueden complementar. Siempre que me toque jugar daré lo mejor para el grupo", afirmó, sin dudar.

El ex Rosario Central dejó claro en toda la nota que su plan en este semestre será volver a su máximo nivel y mostrar que sigue vigente: "Como dije anteriormente el semestre pasado sentí que mi familia debía ser mi prioridad, pero ahora estoy bien y quiero demostrar que todavía tengo mucho para dar".

"Yo acá estoy feliz, no todos tenemos la suerte de tener esta oportunidad. Me siento pleno y si no fuera así no tomaría este desafío. Estoy convencido de que le voy a dar cosas lindas al club", sentenció.