Uruguay se quedó con el partido que lo enfrenaba a Estados Unidos por la tercera fecha de la fase de grupos del Grupo C. Los estadounidenses no pudieron ante los sudamericanos y quedaron afuera de la Copa. Y en redes sociales, los memes no perdonaron y le dieron duro al dueño de casa.

La Celeste tuvo que esperar hasta los 66 minutos para ponerse en ventaja por medio de Mathías Olivera, que aprovechó el rebote que dejó el arquero Matt Turner y solo tuvo que empujar la pelota hacia el fondo de la red del arco rival.

En el desarrollo del encuentro se destacó más lo físico que el buen juego de ambos conjuntos. Dos futbolistas debieron abandonar el terreno de juego en la primera mitad por lesión. En primera instancia, Maximiliano Araújo sufrió un duro golpe en la cabeza y debió ser retirado en camilla a los 27´ del primer tiempo. Sobre el cierre de la primera mitad, Folarin Balogun recibió un choque por parte del arquero uruguayo, Sergio Rochet y no pudo continuar el partido.

La selección uruguaya llegaba al encuentro acumulando dos victorias en los dos encuentros previos de la Copa. Los dirigidos por Pablo Quiroga, debido a la sanción que recibió el argentino Marcelo Bielsa que lo privó de estar en el campo de juego, buscaban sellar el pase a cuartos de final con puntaje perfecto.

Por otro lado, Estados Unidos llegaba sabiendo que dependía de sí mismo para poder avanzar a la siguiente fase. De conseguir una victoria, los dirigidos por Gregg Berhalter, certificaban su presencia en los cuartos de final. Con un empate dependía del resultado en el partido entre Panamá y Bolivia. Finalmente, no solo fue derrota para los norteamericanos, sino que Panamá consiguió la victoria ante Bolivia por 2-1.