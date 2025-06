El reconocido relator deportivo Julián Bricco sorprendió al confesar que relató un partido de Rosario Central en estado de ebriedad. La curiosa revelación la hizo en una entrevista con La Gambeta, el programa de streaming que conducen Yayo Guridi, Pichu Straneo, Eber Ludueña y Martín Vázquez.

Consultado por sus referentes, dijo: “Víctor Hugo (Morales) es (Diego) Maradona y (Mariano) Closs es (Lionel) Messi, pero ellos nunca relataron un partido borracho como yo. Si querés te lo describo y todo, buscá el gol de Castillejos de Central a Aldosivi en Mar del Plata, estaba totalmente en pedo”.

La historia ocurrió durante un encuentro del Canalla frente a Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 33 del torneo de la B Nacional 2012.

“Veníamos de mucha burbuja la noche anterior, mucha burbuja. Me llevan al hotel, no sé cómo caí al hotel. Me saca (Daniel) Cacioli de la habitación, tampoco sé cómo salí. Dormí una hora y media. El partido era a las 11 de la mañana, inhumano. El cantante no puede cantar a las 11 de la mañana, el relator tampoco”, remarcó.

Y sumó: “Tenía que estar a las 9:30 en el estadio. La cabina del (José María) Minella, a esa hora, te da todo el sol en la cara. Nada peor: con resaca y que te pegue el sol en la cara. Yo había dormido una hora y media”.

“El gol de Castillejos lo grito antes, porque cuando tira el centro Ferrari, eso me lo acuerdo, grito ‘¡goooool!’ y la pelota estaba en el aire todavía. Por eso les recomiendo a los pibes: relaten un partido en pedo”, continuó.

Ante la pregunta de los conductores, el periodista aseguró: “Nadie dijo nada, no se dieron cuenta, solo mis compañeros. Cacioli me puteó, me senté, me agarra el gran Juan Carlos Morales, me abraza y me desperté en Torneos. Pero me la aguanté, no sé cómo relaté”, cerró.