El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que se especializa en el análisis estadístico del fútbol, realizó un informe sobre los mejores jugadores Sub 20 del mundo y aparecen un futbolista de Newell's Old Boys y otro de Rosario Central.

Los representantes del fútbol rosarino en el ranking son el delantero auriazul Santiago López (puesto 86°) y el volante rojinegro Luca Regiardo (139°).

En tanto, el ex River Franco Mastantuono, quien cumplió 18 años el pasado 14 de agosto y es el más joven del top 20, figura con un promedio de 85,5, sólo superado por los dos del Barcelona Lamine Yamal (97.7) y Pau Cubarsí (93.4), el del París Saint Germain Warren Zaire-Emery (87.8) y el brasileño del Chelsea Estevao Willian (86.7).

Quien le sigue a Mastantuono en la lista de argentinos es Santino Andino, el jugador de Godoy Cruz que figura en el puesto 34, mientras que más abajo aparecen Agustín Medina (41°, de Lanús), Maher Carrizo (51°, de Vélez), Álvaro Montoro (52°, en Botafogo de Brasil), Mateo Silvetti (53°, que pasó de Newell's a Inter Miami recientemente) y Jerónimo Domina (137°, Unión de Santa Fe).

El informe revela que 48 ligas diferentes cuentan con representantes en este top 200, lo que evidencia la diversidad geográfica y el alcance global del talento juvenil.

El Observatorio de Fútbol del CIES es un grupo de investigación del Centro Internacional de Estudios del Deporte, un centro de investigación independiente con sede en Neuchâtel, Suiza. Especializado en el análisis estadístico del fútbol, ​​fue fundado en 2005 por los Dres. Raffaele Poli y Loïc Ravenel, dos de las cuatro personas que lo componen (los otros son el Dr. Roger Besson y el colaborador en la introducción de datos Andrea Pessina.