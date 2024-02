Estalló la polémica en el fútbol español luego de que un hincha del Rayo Vallecano le metiera un dedo en la cola al jugador argentino del Sevilla, Lucas Ocampos, cuando iba a sacar un lateral. El futbolista pidió que La Liga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.

Lo que sucedió fue que Ocampos se preparó para hacer un saque de banda y, mientras miraba a sus compañeros para darles la pelota, se dio una repudiable situación en una de las tribunas de Estadio de Vallecas: un joven se estiró para meterle un dedo en la cola al argentino, que apenas sintió el contacto, se dio vuelta y comenzó a insultar al chico.

Por su parte, el árbitro del encuentro fue a calmar la situación, reprendió al hincha y el exfutbolista de River volvió a ubicarse en el mismo lugar para rehacer el lateral, pero antes le dedicó unas fuerte palabras al joven que lo tocó.