Un hincha inglés que se grabó mientras profería insultos racistas contra los futbolistas Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, tras la final perdida por su país en la Eurocopa 2020, fue condenado este miércoles a diez semanas de prisión en Londres.



Jonathan Best, de 52 años, publicó en su página de Facebook un video de 18 segundos en el que lanzaba una serie de ataques contra los tres jugadores, que habían fallado sus lanzamientos dese el punto del penal contra Italia luego de haber empatado 1 a 1 en tiempo reglamentario, y que finalizara 3 a 2 en la serie a favor de los Azzurra.



El acusado se declaró culpable y el tribunal de Willesden (noroeste de Londres) lo condenó por haber "hecho público en una red de comunicación un mensaje o un contenido extremadamente insultante", destacó la agencia AFP.



Rashford, Sancho y Saka recibieron una avalancha de mensajes racistas en las redes sociales tras la final del 11 de julio en Wembley, en la que Inglaterra había dejado pasar la oportunidad de ganar su primer gran título desde el Mundial 1966.



El juez Denis Brennan explicó que había contemplado en un primer momento que la pena quedara en suspenso, pero que luego decidió que fuera una condena firme para disuadir a otras personas de hacer lo mismo en el futuro.



"Las palabras que ha empleado eran soeces, infames e insultantes, atacan la misma naturaleza de nuestra sociedad civilizada", explicó el magistrado en su veredicto.



El video de Best fue señalado a Facebook y a la policía por un colega y por un contacto en la red social, después de que se negara a suprimir el mismo de su página.



"Es mi perfil, hago lo que quiero", respondió Best, según la fiscal Elaine Cousins.