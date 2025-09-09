La Selección argentina disputará este martes su último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a Ecuador en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. El partido comenzará a las 20, será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán y podrá verse en vivo por TyC Sports y Telefe.

Lionel Messi tendrá descanso tras su gran actuación en el 3-0 frente a Venezuela en el Monumental, encuentro en el que marcó dos goles en su despedida oficial del país en estas Eliminatorias.

Con el primer puesto ya asegurado, Lionel Scaloni aprovechará el duelo para realizar variantes. Confirmó al menos tres cambios: entran Leonardo Balerdi, Nicolás González y Lautaro Martínez por Cristian “Cuti” Romero (suspendido), Franco Mastantuono y el propio Messi.

La incógnita pasa por Nico Paz, que podría meterse en el once inicial en lugar de Thiago Almada. El DT tampoco descarta ajustar piezas en los laterales o en el mediocampo.

Del otro lado, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, también clasificado a la Copa del Mundo, intentará cerrar con un triunfo frente a su gente tras el empate 0-0 con Paraguay. “Queremos darle una alegría al público y romper la racha de no poder ganarle a Argentina”, subrayó el entrenador.

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.