Rosario Central recibe a Newell's Old Boys, este sábado por la tarde, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El clásico rosarino comenzará a las 17:30 horas, será dirigido por Darío Herrera (VAR: José Carreras) y transmitido por ESPN Premium.

En el canalla, volverían a la titularidad Facundo Mallo y Federico Navarro, pero su regreso dependerá de cómo lleguen físicamente al encuento de este sábado. Si el DT, Ariel Holan, no ve a los futbolistas al 100%, se mantendrán en el once inicial Juan Cruz Komar y Enzo Copetti.

Por el otro lado, la única duda en el equipo rojinegro sería quién acompañará al capitán, Éver Banega, en la mitad de cancha, ya que Luca Regiardo deberá cumplir con una fecha más de suspensión. Las opciones que maneja Cristian Fabbiani son David Sotelo o Martín Fernández.

Cabe recordar que el "Ogro" volverá a jugar con línea de cinco defensores, al igual que los últimos partidos ante Atlétrico Tucumán y Defensa y Justicia.

En cuanto al árbitro, Darío Herrera dirigirá por primera vez un clásico rosarino. En general, a Central lo arbitró en 23 encuentros con 6 victorias, 10 empates y 7 derrotas; mientras que a Newell's lo controló 26 veces (9 ganados, 6 empatados y 11 perdidos).

A lo largo de su historia profesional, leprosos y canallas jugaron 277 clásicos. Central ganó 97, Newell's 77, empataron 101 y en 2 ocasiones ambos equipos perdieron los puntos. Los auriazules llevan 4 triunfos al hilo ante los rojinegros.

Probables formaciones

Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Ibarra y Navarro; Di María, Malcorra, Campaz y Véliz.

Newell's: Espínola; Montero, Noguera, Lollo, Cuesta, Martino; Banega y Sotelo; Maroni, González y Herrera.