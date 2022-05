El entrenador de Tigre, Diego Martinez, tras el triunfo de su equipo en la tanda de penales contra Argentinos Juniors por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, aseguró que "este grupo está acostumbrado a jugar finales".



"Este grupo está acostumbrado a jugar finales. Son pibes con personalidad. Encontramos el partido que imaginamos. Pareció una partida de ajedrez. Fue un partido de detalles", indicó Diego Martínez.



Tigre superó esta tarde a Argentinos Juniors por penales 3 a 1, tras igualar 1 a 1 al término de los 90 minutos reglamentarios, y avanzó a la final de la Copa de la Liga Profesional de Primera División de Fútbol, instancia en la que se medirá el domingo venidero contra Boca Juniors, que ayer eliminó por la misma vía a Racing Club.



"Después del gol nuestro la idea era defendernos con la pelota pero no pudimos porque enfrentamos a un gran equipo con un gran entrenador. En el balance fue justo que pasemos a la final. Estos muchachos nos están dando mucho más de lo que imaginábamos", comentó el técnico del "Matador".



Respecto del partido contra Boca, indicó que "los enfrentamos hace poco. Fue un partido parejo. Tendremos una semana larga para recuperar. Iremos a jugar esta final con orgullo y competiremos contra Boca. Sabemos que son mejores y tienen grandes jugadores pero intentaremos sorprender".



"Martin (Galmarini) se acercó y me dijo que lo ganábamos en los penales, un referente del plantel. Por eso, me da orgullo y satisfacción el grupo que armamos. Nuestro grupo es lo más importante que tenemos. Los pibes tienen un compromiso muy grande. Los volví locos en la concentración".



Martínez agregó que "es algo soñado porque no era un objetivo llegar a la final. Los rivales cada vez nos respetan más. (Sebastián) Prediger, (Alan) Marinelli y (Martín) Galmarini son nuestros líderes. Ellos marcan el camino y nosotros vamos atrás".



"Sabemos con qué nos vamos a encontrar, trataremos llevar adelante nuestra idea y si no adaptarla para competir", puntualizó con relación al partido contra Boca.



Finalmente, agradeció al público de Tigre y señaló que "está buenísimo tener el apoyo de la gente y que el fútbol argentino pueda disfrutar esto. Es el folklore lindo y hace tanto tiempo no podíamos tenerlo. Ese fervor es lo que nos hace distintos".



En los alrededores del vestuario se acercaron también a saludar a los finalistas el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, referente del club de Victoria, y su esposa y presidenta de AYSA, Malena Galmarini, hermana del futbolista del plantel tigrense, Martín Galmarini.