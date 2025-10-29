Tatita Martino: “Argentino fue un gran aprendizaje; ahora volveré a trabajar con mi padre”

Gerardo “Tatita” Martino, quien dirigió durante esta temporada a Argentino de Rosario, realizó un balance de su paso por el club de barrio Sarmiento y confirmó su desvinculación. En diálogo con Pressing Deportivo, el hijo del exentrenador de la Selección Argentina destacó que su estadía en el Salaíto fue “un período de aprendizaje inmenso” y aseguró que disfrutó “cada momento” del proceso.

“El equipo compitió hasta el último momento. Uno siempre quiere lograr cosas importantes, pero el fútbol tiene estas cosas. Me quedo con la entrega del grupo y con la experiencia de haber dirigido un plantel tan noble”, expresó Martino.

Consultado sobre su visión del club, el entrenador remarcó que Argentino “está sentando las bases de un proyecto a largo plazo”, en el que no sólo se apunte al ascenso sino también “a potenciar las divisiones juveniles y formar jugadores propios”. Destacó además la infraestructura y la ubicación geográfica de la institución: “Sacando a Central, no hay otro equipo de Rosario o alrededores que compita en inferiores de AFA. Eso es una ventaja muy importante”.

Sobre su perfil como técnico, Martino reconoció que todavía está en pleno proceso de formación. “Sería difícil describirme a mí mismo a esta altura. Estoy aprendiendo, intentando mejorar y sumar experiencia. Cada etapa demanda cosas distintas”, afirmó.

El ya exentrenador de Argentino confirmó que volverá a integrar el cuerpo técnico de su padre, Gerardo “Tata” Martino, con quien compartió trabajo en el Inter Miami de la MLS. “No siento que sea el momento de separarme del cuerpo técnico de mi viejo. Esta experiencia en Argentino fue muy útil, pero ahora la idea es volver a acompañarlo”, explicó.

Y hablando del Tata, su hijo también habló de su relación y del peso del apellido Martino: “Él siempre me habla como un par, desde el respeto profesional. No me reta, pero debatimos mucho. Y respecto al apellido, lejos de ser una carga, es algo que me abre puertas por el respeto que él genera”.

Finalmente, “Tatita” analizó el crecimiento del fútbol estadounidense, donde podría continuar su carrera junto al ídolo de Newell's: “La MLS está en pleno crecimiento. Las nuevas franquicias apuestan a proyectos sólidos y a combinar figuras con jugadores jóvenes. Eso la hace cada vez más competitiva”.

Con serenidad y madurez, Gerardo Martino hijo cerró su primera experiencia al frente de un plantel profesional, dejando abierta la puerta para seguir aprendiendo —por ahora, al lado de su padre— y, en un futuro, emprender su propio camino como entrenador principal.