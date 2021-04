La clubes del ascenso, así como los del Consejo Federal y las Ligas del Interior salieron este lunes públicamente a respaldar al presidente de AFA, Claudio Tapia, y a la gestión que lleva adelante en la casa matriz del fútbol argentino, luego de que la dirigencia de Nueva Chicago presentara una denuncia en su contra ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por "irregularidades" en la Asamblea que lo reeligió el año pasado por aclamación.

El presidente del club de Mataderos, Germán Kent, y el prosecretario Gonzalo Huerta, fueron quienes elevaron la mencionada denuncia ante Ricardo Nissen, presidente de la IGJ; que deberá notificar de la misma a la AFA para que esta presente su descargo a cinco días vista.

Las "irregularidades" en cuestión datan de la Asamblea llevada a cabo el 19 de mayo del año pasado en la que Tapia fue anticipadamente reelegido desde octubre del corriente año, o sea dentro de siete meses, y el mismo mes de 2025, y es a partir de allí donde empiezan los cuestionamientos que son también impulsados por el expresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, otrora mano derecha de "Chiqui" que ahora está en su contra.

Ferreiro fue uno de los grandes sostenedores de la candidatura de Tapia a la presidencia de AFA, a la que accedió el 29 de marzo de 2017, lo que en principio dejaría "en blanco" ese período que va entre el corriente mes y octubre, lo que generaría una acefalía en ese lapso que es uno de los puntos en cuestión, aunque no el único.

En el texto de referencia se indica que para esa Asamblea el Comité Ejecutivo realizó la convocatoria indicando que los delegados serían contactados a través de WhatsApp o email para recibir "el asesoramiento necesario” y que por lo tanto no dejaron constancia de la misma, tal como exige la IGJ. Además se menciona en la denuncia que en el Acta de Asamblea no hay referencias a la Comisión ni al Código Electoral, y que por lo tanto no surge ninguna descripción de la modalidad con la que se desarrolló la mencionada elección por aclamación.

Por todo esto es que había muchas expectativas centradas en la reunión de Comité Ejecutivo que estaba prevista para mañana en San Miguel de Tucumán, en el comienzo de un recorrido itinerante de estos encuentros semanales planeado el año pasado y del que se iba a dar el puntapié inicial este martes.

Sin embargo este encuentro fue suspendido, pero sí se llevará a cabo una reunión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en sus oficinas de Puerto Madero bajo la tutela de su presidente, Marcelo Tinelli, algo que le corroboró a Télam el vicepresidente de este organismo, Cristian Malaspina.



Por su parte Pascual Caiella, de Estudiantes de La Plata, vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA, pero miembro también de la "mesa chica" de la LPF, en diálogo con Télam corroboró esta noche que efectivamente "se suspendió la reunión de mañana en Tucumán".

La banca del ascenso

Mientras tanto, durante este lunes la agrupación Ascenso Unido, que aglutina a todas las instituciones de las categorías menores del fútbol argentino, salió en respaldo de Tapia con un comunicado en el que indica que "ante los hechos trascendidos en diversos medios, los clubes del fútbol argentino ratifican la conducción de Claudio Tapia y revalidan su apoyo a este proyecto que representa a todos por igual".



En el mismo sentido se pronunciaron unánimemente los cinco representantes del Consejo Federal cuyo titular es Pablo Toviggino, otro de los grandes impulsores de la candidatura de Tapia en aquel momento, y también más de 20 ligas afiliadas del interior del país.



El mensaje de todos estos dirigentes se difundió utilizando dos hashtags muy significativos: "LaAFAesDeLosClubes" y "LosClubesEstánConTapia".