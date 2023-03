Los guantes que usó Emiliano “Dibu” Martínez en la tanda de penales contra Francia en la final de la Copa del Mundo de Qatar el año pasado fueron subastados este viernes.

“¡45.000 dólares por los guantes Dibu para ayudar a los chicos de Garrahan!” escribió la Fundación Pediátrica Argentina en Instagram, refiriéndose a la sala de oncología del Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico de la Argentina.

La subasta fue realizada en línea y finalizó este el viernes. La misma fue presentada por el arquero a través de un enlace de video desde su casa en Inglaterra, donde juega para el Aston Villa. “Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos”, declaró y agregó: “La final del Mundial no se juega todos los días, (los guantes) son especiales. Pero a un niño le ayuda mucho más que a mí tenerlos colgados en un marco en mi casa”.

Los guantes los usó cuando enfrentó la tanda de penales contra Francia en la final de Qatar, con Argentina ganando 4-2 en esa instancia gracias a una atajada suya, otorgando el campeonato al equipo de Lionel Messi luego de empatar el partido 3-3 en la prórroga. Martínez había autografiado el interior de los guantes cuando anunció la donación en febrero.