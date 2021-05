l delantero uruguayo Luis Suárez valoró que en Atlético de Madrid le "abrieron" las puertas luego de una salida complicada de Barcelona, que se hará cargo del premio de campeón como hizo con la mitad de su salario en la temporada.



"Es difícil, la situación que le tocó vivir a uno, de la forma en la que me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas. Mucha gente ha sufrido conmigo. Mi mujer, mis hijos, el día a día, son muchos años en el fútbol y es el año que más han sufrido por todo", afirmó. El destinatario tácito del mensaje fue el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, quien influyó en la decisión de prescindir del goleador charrúa.



Suárez marcó 21 goles y muchos de ellos le sirvieron de manera directa para sumar 21 puntos a Atlético de Madrid, en una campaña en la que se consagró por diferencia de dos con Real Madrid.



"El Atlético hizo un grandísimo año, a pesar de las dificultades que tuvimos en momentos de LaLiga. Fuimos los más regulares y somos campeones", explicó el uruguayo.



Suárez se mostró sensible minutos después de la consagración y se lo vio sentado, inundado en lágrimas durante una videollamada con su familia.



"No era normal la primera vuelta que hicimos y tampoco fue normal el bache de partidos en los que no tuvimos la eficacia que estábamos teniendo", continuó.



"Lionel (Messi) estará contento porque somos amigos", remató Suárez, campeón en cinco de las últimas siete ligas de España.