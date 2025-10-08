Rosario Central y Barracas Central son los únicos clubes que no registraron expulsados en lo que va de la temporada 2025, sumando tanto el Torneo Apertura como el Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Por el otro lado, Vélez aparece como el equipo con el peor registro del país, con ocho expulsados; le siguen Estudiantes y Talleres con seis, y más atrás figuran Argentinos Juniors, Belgrano, Newell’s Old Boys y River con cinco cada uno.

En cuanto a los futbolistas con más rojas, Aarón Facundo Quirós, del Fotín, encabeza la lista de jugadores con con tres tarjetas, seguido por un grupo de futbolistas que repitieron sanción en dos oportunidades, entre ellos Federico Fattori y Joaquín Laso.

Respecto a los autores de las expulsiones, Luis Lobo Medina lidera el ránking con doce rojas, escoltado por Yael Falcón Pérez (diez) y Fernando Espinoza (nueve).