Tras una larga jornada de deliberación, finalmente Conmebol rechazó este martes el pedido de River para sumar dos arqueros, luego de que los cuatro inscriptos en la lista de buena fe se contagiaran de coronavirus con otros 16 compañeros. Por lo tanto, este miércoles Santa Fe de Bogotá, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá un jugador de campo en la valla.

La Comisión Directiva no se sorprendió porque las relaciones con el ente que regula el fútbol sudamericano desde hace rato están en crisis.

Con 20 futbolistas afectados por Covid-19, entre ellos Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli (los cuatro arqueros), en el Monumental atajarían Jonatan Maidana, Milton Casco o Tomás Lecanda y River, además, no sólo no tendrá suplentes sino que no completaría los 11 para la formación inicial.

Ante este contexto, la situación es crítica, porque no sólo no dispone de arqueros, sino que no puede completar el equipo.

Frente a esta negativa de Conmebol, una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico de River, es evaluar hasta último momento a Enzo Pérez, que salió en el entretiempo con Boca y el lunes se entrenó diferenciado por un problema muscular en el isquiotibial derecho.