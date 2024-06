El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que ya tiene el equipo para enfrentar a Chile en Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

En conferencia de prensa junto a Nahuel Molina, el director técnico de la ‘Albiceleste’ aseguró tener el equipo para jugar ante los trasandinos: "Diferencias siempre hay en los rivales. Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos”

“El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Se los diré hoy. El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos un retoque” agregó Scaloni.

Además, Scaloni volvió a referirse a la polémica de los estados de los campos de juego en esta opa América: "No lo vi todavía al campo de juego, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiere incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada".

Por último, el entrenador se refirió al cumpleaños del astro argentino Lionel Messi en plena competencia: "Estamos de festejo, una alegría por Messi. Yo sé lo duro que es un cumpleaños fuera de tu casa. Intentamos que Leo esté cómodo, alegre y feliz. Por suerte tiene un grupo que lo hace sentir bien. Estoy contento de tenerlo y esta noche soplaremos la vela. No pensamos en un regalo. Siempre hay uno de parte de la AFA, esperamos que se hayan esforzado. A nosotros se nos pasó. No sé qué pasará a la noche".