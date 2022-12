Lionel Scaloni, el DT del seleccionado de la Argentina, analizó en la previa el encuentro por los octavos de final frente a Australia y consideró que "se trata de un buen equipo y habrá que dejar de lado el favoritismo" que se le adjudica de antemano a los albicelestes y jugar el partido por los octavos de final del Mundial de Qatar.

"Australia es un buen equipo, esto es fútbol y serán 11 contra 11. Hay que dejar de lado el favoritismo y jugarlo, ellos tienen buenos futbolistas, intentaremos contrarrestar eso aunque nuestra idea será la misma de los últimos partidos", explicó Scaloni.

Luego insistió: "El rival es un buen equipo, son 11 contra 11 como han dicho ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo. El planteamiento será similar con algunos matices". "Tiene buenos jugadores, la banda derecha, el delantero, centrocampistas que están jugando en niveles altos y es un equipo. Me refiero a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren y es difícil de afrontar", DIJO.

"A mí no me sorprende que Australia haya clasificado porque es una buena selección y ha hecho una buena clasificatoria. Me parece una buena selección con tradición en los Mundiales lo que la hace difícil. Acá hay que jugar"

Según Scaloni el jueves fue un día de recuperación para la mayoría. "El entrenamiento fue solo pensar en analizar a Australia. Luego de la práctica de esta tarde habrá un panorama más claro de la situación de Ángel y de otros jugadores", dijo y evitó dar el equipo.