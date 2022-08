El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, afirmó que si dijera que el equipo capitaneado por Lionel Messi "va a ganar el Mundial, sería una mentira, porque hay como 10 candidatos para quedarse con el título en Qatar".

"Al Mundial vamos a ir a competir, porque si dijera que vamos a ganar el Mundial no podría, ya que sería mentira, porque hay como 10 selecciones en condiciones de llevarse el título"; estimó el técnico en una nota grabada para ESPN días pasados, ya que él viajó de regreso a su domicilio en Mallorca el jueves pasado.

"Y en cuanto a la lista para el Mundial, saldrá de los que estuvieron con nosotros hasta ahora. Siempre son 26, 27, 28 o 29, y como faltan más de tres meses también hay que ver que pasa con los lesionados", aclaró.

Posteriormente fue contundente cuando rescató la disposición de Messi ("ama la camiseta argentina") y el resto de los futbolistas que habitualmente son convocados. "Es que la Selección no te da poder económico, sino ganas de que te vea tu familia y que ve que representás a tu país", destacó.

"Por eso, personalmente, y aunque ya está instalado, no me gusta cuando hablan de la Scaloneta y si pudiera obviarlo, lo haría", advirtió.

"Pero volviendo al Mundial, de los tres rivales que tenemos en el Grupo C lo que puedo decir es que Arabia Saudita podría ser el de más dificultades por lo que significa el debut. Después, a México siempre sabemos que nos complica, y Polonia es el adversario europeo que cuenta con jugadores de, por ejemplo, la categoría de Robert Lewandoski", dijo sin profundizar demasiado.

Finalmente, confesó que "desde joven" estuvo "del lado del pensamiento del entrenador. Salvo cuando tenía que ir al Mundial de Alemania 2006 y José Pekerman me aclaró que si en Deportivo La Coruña jugaba poco, me iba a quedar afuera. Entonces pasé a West Ham para jugar de lateral derecho y me terminó llevando".

Ahora Scaloni irá por su segundo campeonato mundial en mayores ( fue campeón del sub-20 en Malasia 1997, justamente con Pekerman como entrenador).