Tras el penal de Gonzalo Montiel que sentenció la final del Mundial de Qatar 2022 para la Selección Argentina, Lionel Scaloni explotó en llanto y se abrazó con Leandro Paredes, uno de los jugadores que fue un bastión del ciclo pero que no tuvo el protagonismo que se esperaba en el torneo. La escena se viralizó rápidamente entre los fanáticos y en las últimas horas, el DT habló sobre ese momento.

“En ese momento decís... Uf, se acabó, qué alivió, lo conseguimos pero que alivio”, contó sobre sus sensaciones en una entrevista con Universo Valdano. Entonces agregó que vio al mediocampista emocionado y recordó: “Lo veo venir a él llorando de frente. Había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo”.

“Tiene algo de simbólico eso. Un jugador que empieza la final de suplente venga y te diga gracias”, dijo el entrenador. Además habló de como llegó Paredes a la Copa del Mundo: "Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo".

“Hubo un momento clave en el que me largo a llorar porque me di cuenta lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América. Me senté en el banco, 20 o 30 segundos y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los de Maracaná”, reveló.