En la previa al clásico ante Uruguay, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa, como suele hacer, y no confirmó el equipo, aunque dijo que sería prácticamente igual al que enfrentó a Perú. Además, habló de los temas más importantes. Todo parece indicar que Messi iría de arranque el viernes.

"Leo está bien, ayer se entrenó. Venía progresivo, diferenciado los primeros días, intensificó más y está a disposición. Esta tarde hacemos otro entrenamiento. Si las condiciones están bien, ya saben lo que pienso de su juego. Esta tarde tomaremos la última decisión. En principio está bien", sostuvo el DT rosarino.

Además, no dejó pasar la chance de elogiar al astro por querer estar siempre: "Convivir con Leo que quiere jugar es fácil, porque yo también quiero que juegue. En la Copa América ha jugado siempre y es un orgullo que todos tengan esas ganas de jugar. En la Copa, aun no estando en las mejores condiciones, él jugó y para un técnico eso es fácil, que quiera estar siempre".

Sobre el once inicial, el exfutbolista no confirmó nada, pero tampoco dejó muchas dudas: "El equipo es la misma base, definiremos la situación de Leo y el resto del equipo será prácticamente el mismo que jugó contra Perú el último partido, pero falta un entrenamiento y no lo puedo confirmar".

Ante la duda de Paredes, que no entrenó nunca con el grupo, dijo que está descartado, y agregó: "No vamos a correr ningún riesgo. Tenemos jugadores que lo pueden hacer igual de bien que él".

Consultado sobre si le gusta que el equipo salga prácticamente de memoria, sostuvo: "Hace tiempo me preguntaban si teníamos un equipo titular, si puede salir de memoria... Y en una Selección siempre tenés que tener jugadores aptos para jugar y ser titulares. Lo bueno es que el equipo muestra la misma cara cuando juega uno u otro. Un poco porque hemos podido dar minutos a todos y porque todos tienen un buen nivel".

Como no podía ser de otra manera, el DT del seleccionado también habló de la citación a los juveniles: "La prioridad siempre estuvo, pandemia de por medio y carga de tres partidos. Era imposible verlos. Más allá de que el presente es bueno, el futuro de la Selección son ellos y está bueno que vengan a entrenarse con los mejores. Lo mamamos desde chiquitos y es lo que buscamos. Lo podemos hacer ahora y tienen nivel, y esperamos que puedan demostrarlo".

También le dedicó unas palabras al jugador sensación del momento en el torneo argentino, Julián Álvarez: "Con el nivel que tiene, da igual donde juegue. Está en River pero donde esté estará bien. No me meto dónde tiene que jugar. Estamos contentos con su presente, lo tenemos desde las juveniles y ha dado un salto muy bueno. Además de ser un gran chico, está jugando muy bien". Además, dejó en claro que no es solo reemplazo de Lautaro Martínez, sino que "puede jugar en cualquier sector del ataque".

Para finalizar, el DT de la Scaloneta, habló de Uruguay, y del presente del equipo argentino: "Es un encuentro recontra difícil. Aunque tenga sus bajas, está necesitado de sumar puntos. Primero este partido, luego veremos Brasil. No podemos pensar en el siguiente y muchos menos en los puntos que están en juego con la resolución del fallo de la FIFA. Ahora hay que jugar los partidos y el equipo tiene que seguir en la misma línea".

"El equipo lo veo bien, venimos en una posición buena y en una dinámica positiva, pero no somos imbatibles y en algún momento puede ponerse negativo y tendremos que estar fuertes. Hay dos partidos, con días de separación para jugar casi con los mismos, pero primero está Uruguay y luego veremos qué hacemos con Brasil", concluyó.