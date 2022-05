El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, habló en la previa de la Finalissima del miércoles contra Italia y consideró que Lionel Messi es mejor jugador "ahora que antes" ya que "entendió el juego con la madurez".

"Antes era impresionante, se pasaba a quien sea y hacía lo que quería con la pelota. Ahora entiende mucho más el juego. Obviamente, cumple años como todos pero la madurez es importante y para él también", expresó Scaloni en declaraciones a la Conmebol.

El entrenador del campeón de América también sostuvo que esta generación de futbolistas "tendría que haber sido reconocida antes".

"Hoy el futbolista juega más tranquilo porque no es ajeno a lo que se genera afuera. Ahora las cosas se hacen más fácil. Esa es la clave de todo. Lamentablemente para que eso suceda tenés que ganar pero esta generación tendría que haber sido reconocida antes y el camino hubiera sido más fácil", aseguró el santafesino.

El DT de la "Albiceleste" se refirió a Italia, rival del próximo miércoles en Wembley, y destacó que será una "prueba linda" para el equipo.

"Italia si estuviera en el Mundial sería candidato al título, una de las mejores selecciones del mundo, que por esas cosas del fútbol se quedó afuera. Es una prueba linda para nosotros, esperemos que salga bien", deseó.

El seleccionado lleva 31 partidos invicto pero Scaloni subrayó que lo importante es el "camino" que se realizó para "conseguir los resultados".

"Ser Argentina no indica que tenés que ganar siempre. No soy eufórico cuando ganamos ni me deprimo cuando perdemos. Hay que analizar y estar preparados para afrontar los escenarios. Gana solo uno y no por eso lo demás no tiene valor. Hay que saber valorar como se pierde y como se gana y los caminos para conseguir los resultados", explicó.