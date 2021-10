Después de la goleada ante Uruguay en el Monumental, en un partido extraordinario del equipo argentino, y en la previa al encuentro ante Perú, el DT del seleccionado, Lionel Scaloni, brindó una conferencia en la que analizó el encuentro de este jueves, y también habló del gran momento del equipo.

La primera pregunta para el entrenador fue sobre el once que formará en el partido del jueves, algo que no confirmó, pero sí dio a entender que no se repetirá: "El equipo no lo voy a decir, pero va a seguir en la misma línea de los últimos dos partidos. Quizás haya algún retoque".

Consultado por esos "retoques", Scaloni aclaró: "Será un partido bastante claro. Si hacemos algún retoque es porque el encuentro lo necesita, no por rendimientos".

Continuando con el análisis del próximo encuentro, el DT afirmó. "Siempre pensamos en poder mejorar nuestro equipo y no en el daño que puede hacernos el rival. Evaluamos cada encuentro y analizamos qué se necesita". Sin embargo, halagó el juego peruano y contó cómo ve al equipo de Gareca: "Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho, tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás".

Saliendo de la previa, el rosarino analizó el gran momento que pasan sus jugadores, y de la competencia interna, sana: "Tenemos un plantel de enorme jerarquía, de grandes delanteros. Lo más difícil es la decisión final. Nosotros queremos que todos rindan en sus clubes, que tengan continuidad".

"Si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Yo les pido a ellos que no se relajen porque todos sus compañeros se entrenan para jugar. Que nadie piense que es titular".

Finalizando con el análisis, el DT se llenó de elogios hacia sus futbolistas: "Estos jugadores son la representación de todos en la cancha. No nos van a dejar tirados. Habrá partidos difíciles, donde se juegue mejor o peor, pero la dinámica del equipo está marcada".

Sobre el partido ante Uruguay resaltó que "el haber jugado en casa, con nuestro público, hace que todo sea más lindo y se potencie mucho más". Además, no se animó a decir si fue el mejor partido hasta ahora desde su llegada.

Para culminar con la conferencia, Scaloni habló de Messi y de su gran momento, pero también remarcó la importancia de tener un equipo en el que se sienta cómodo: "Es muy difícil decir que Messi no haya rendido en la Selección en algún momento. Creo que él está bien con el equipo, se siente cómodo con sus compañeros y eso lo hace aún mejor. Sin el equipo, el rendimiento suyo no se vería tan reflejado".