San Lorenzo arrancó con un empate (1-1) ante Arsenal en el debut de ambos en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó en el estadio Julio Grondona de Sarandí y que dirigió el árbitro Leandro Rey Hilfer



El "Ciclón" abrió el marcador con un gol del delantero Nicolás "Uvita" Fernández (Pt. 16m.), tras asistencia de Bruno Pittón



La igualdad del equipo local llegó por intermedio de Mateo Carabajal (St. 23m.), mediante un golpe de cabeza, tras un tiro libre.



En la primera parte, desde el inicio, Arsenal se adelantó con Alan Ruiz, que empezó a presionar arriba. Pero, de a poco y por los costados, el once 'azulgrana' emparejó con los despliegues de Gino Peruzzi y Palacios, por derecha; y de Gabriel Rojas y Pittón, por izquierda.



A los 16 minutos vino el gol de Nicolás Fernández, luego de un centro desde la izquierda de Bruno Pittón. El delantero, ex Defensa y Justicia, le pegó de zurda y el balón ingresó al arco defendido por Daniel Sappa.



El esquema del debutante entrenador uruguayo Paolo Montero consistió en la salida por los costados del equipo de Boedo, con poca posesión en la zona central.



En la segunda etapa, San Lorenzo se concentró en defenderse atrás y salir con alguna contra, mientras el dueño de casa, aun con imprecisiones, salió a buscar el empate, con el citado Ruiz como eje generador.



A los 9 minutos, el volante Brian Farioli exigió a Torrico y, de un tiro libre por la derecha de Alejo Antilef, quedó decretada la paridad. Un cabezazo de Carabajal, muy limpio, premió a los dirigidos por el DT Sergio Rondina.



Arsenal, que reservó titulares ante el inminente compromiso de Copa Sudamericana ante Sporting Cristal de Perú (miércoles a las 19.15, en Sarandí), se animó a buscar el desnivel, pero ya no tuvo la suficiente pujanza como para inquietar al "Ciclón".



A último momento, San Lorenzo sufrió la baja del mediocampista Juan Ramírez, a raíz de que el futbolista recibió un llamado del vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme.



Con el dirigente "xeneize", con quien jugó en Argentinos Juniors, Ramírez habría acordado un futuro contrato, por lo que no quiso firmar la planilla como jugador de San Lorenzo para no trabar su eventual transferencia.



Por la segunda jornada, Arsenal visitará en Córdoba al Talleres local este lunes 26, a las 18.00. Mientras que San Lorenzo, por su lado, recibirá en el Nuevo Gasómetro a Central Córdoba, de Santiago del Estero, el sábado 24, desde las 15:45.



Síntesis

Arsenal: Daniel Sappa; Julián Navas, Mateo Carabajal, Jonathan Botinelli y Lucas Suárez; Brian Farioli, Jorge Ortiz, Emiliano Méndez y Alejo Antilef; Alan Ruiz y Nicolás Mazzola. DT: Sergio Rondina.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores y Gabriel Rojas; Julián Palacios, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo y Bruno Pittón; Nicolás Fernández y Alexander Díaz. DT: Paolo Montero.



Gol en el primer tiempo: 16m Nicolás Fernández (SL)



Gol en el segundo tiempo: 23m Mateo Carabajal (A)



Cambios en el segundo tiempo: 13m Diego Rodríguez por Ortigoza y Nicolás Ezequiel Fernández por Pittón (SL), 24m Lucas Albertengo por Ruiz y Matías Belloso por Mazzola (A), 32m Alexis Sabella por Díaz y Jalil Elías por Palacios (SL), 36m Leonel Picco por Ortíz (A), 40m Nicolás Castro por Farioli (A) y Francisco Galván por Nicolás Fernández (SL).



Amonestados: Ortigoza, Gordillo, Peruzzi (SL) Navas (A)



Incidencias en el segundo tiempo: 45m. expulsados Carabajal (A) y Rojas (SL), ambos por doble amonestación.



Árbitro: Leandro Rey Hilfer



Estadio: Julio Humberto Grondona