El arquero Gerónimo Rulli, quien debutó oficialmente como titular en el seleccionado argentino, reveló que su compañero Nicolás Tagliafico le dijo que tocó la pelota con la mano pero que la "tenía pegada al cuerpo".



El jugador de Villarreal, de España, dijo que no llegó a ver la jugada del polémico penal cobrado por el árbitro brasileño Raphael Claus, tras chequeo en el VAR, pero que su compañero Tagliafico le comentó que la pelota le pega en la mano, aunque "la tenía pegada al cuerpo".



"Fue una lástima que se escapó el triunfo. Queríamos ganar para cerrar la eliminatoria, pero el trayecto fue espectacular", valoró el ex Estudiantes de La Plata que a los 29 años jugó su primer partido como titular en eliminatorias.



"Siempre trabajé para intentar estar. Hoy se me dio la oportunidad e intenté aprovecharla. Es un orgullo pertenecer a esta selección", remarcó el platense, que peleará por ser el tercer arquero de la lista.



El arquero, que participó de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, también destacó la importancia de igualar el récord del ciclo de Alfio Basile (31 encuentros sin perder) y que el grupo está "contento" por este logro.