River Plate venció, este domingo por la noche, por 3 a 2 a Colón de Santa Fe; al que despojó de su invicto, al cabo de la novena fecha de l Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

Con el triunfo en el estadio Monumental de Núñez, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó la segunda posición del grupo A, con 15 unidades. En tanto, el Sabalero sigue siendo el cómodo puntero de esa zona, con 20 puntos.

Los goles del 'Millonario' fueron obra de Lucas Beltrán (Pt. 35m.), Fabrizio Angileri (C / 13m.) Y Gonzalo Montiel (C / 31m., De penal).

Las anotaciones del conjunto santafesino, que orientan el DT Eduardo Domínguez, las consiguieron Cristian Bernardi (Pt. 45m.) Y Rodrigo Aliendro (St. 37m.).

El equipo visitante terminó con diez jugadores, ya que el árbitro Facundo Tello expulsó a Alexis Castro (St. 6m.), Por doble amonestación.

Resumen:

¡TRIUNFO CLAVE DE RIVER! River Plate vs Colón SF (3-2) | Zona A - F 9 - Copa LPF 2021

Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, David Martínez, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Julián Alvarez, Rafael Borré y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Tomás Moschión, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Alexis Castro y Cristian Bernardi; Franco Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Jorge Carrascal por De la Cruz (RP); 18m. Federico Girotti por Beltrán (RP); Santiago Pierotti por Escobar y Cristian Ferreira por Bernardi (C); 31m. Milton Casco por Montiel (RP); 32m. Leonardo Ponzio por Enzo Pérez y Benjamín Rollheiser por Borré (RP); 41m. Yeiler Goes por Moschión (C).

Amonestados: Enzo Pérez, David Martínez (RP) Castro, Delgado, Goltz, Aliendro (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 6m. expulsado Castro (C) por doble amonestación

Cancha: River Plate.

Árbitro: Facundo Tello.