El empate 1-1 entre River y Talleres, este domingo por la noche en el estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura, dejó un sabor amargo entre los hinchas millonarios, que manifestaron su fastidio con silbidos y murmullos durante el encuentro, y acaloradas discusiones al finalizar el partido.

El nivel de tensión entre los hinchas fue tal que en las inmediaciones del estadio casi se produce una pelea a golpes de puño. Todo comenzó cuando un periodista de TyC Sports le preguntó a un joven cuál era el problema del Millonario.

“A River le falta un buen DT. El problema es Gallardo”, afirmó el hincha. De inmediato, otro lo increpó: “¿Vos tenés problemas, nene? Vos no entendés nada de fútbol. Vos no sabés nada de fútbol. ¿Cómo vas a decir que el problema es Gallardo?“, le gritó totalmente sacado, mientras otros tuvieron que frenarlo para que la situación no escalara.

“Son jugadores irregulares que están pasando por un mal momento. ¿Cómo le vas a echar la culpa a Gallardo”, cerró.

El enojo se entiende: el futbolista de la T, Valentín Depietri, tras una corrida de 50 metros, abrió el marcador al inicio del segundo tiempo. Pero sobre el final, Miguel Borja, de cabeza, selló la igualdad para el conjunto local.

Fue el cuarto empate consecutivo de River en el torneo local, donde ocupa el cuarto puesto de la Zona B con 22 puntos, a seis del líder Independiente y a tres de los escoltas, Rosario Central y San Lorenzo.

El cruce entre hinchas reflejó la creciente tensión en el club de Núñez, marcada por la falta de resultados y la incertidumbre en torno al rumbo futbolístico del equipo.