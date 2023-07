River Plate venció a Colón de Santa Fe por 2 a 0, con total autoridad, y dio un paso fundamental hacia el título, cuando le restan tan sólo cuatro fechas para definirse la Liga Profesional de Fútbol.

El uruguayo Nicolás De La Cruz, con una definición exquisita de tiro libre, y el ex Colón, Lucas Beltrán fueron los goleadores del puntero del campeonato en un Más Monumental copado por 86 mil hinchas.

Con este triunfo, River alcanzó los 53 puntos y le sacó 11 de diferencia a San Lorenzo (42), su próximo rival, que anoche empató 1-1 con Racing, a la espera de lo que Talleres, de Córdoba (41) realice este jueves ante Sarmiento, de Junín, como visitante.

El equipo de Martín Demichelis, con varios regresos en la formación titular, logró su noveno triunfo consecutivo de local y no pierde desde el 2-1 ante Arsenal, por la 5ta. fecha, el pasado 26 de febrero.

River se recuperó del traspié que significó la derrota 2-1 contra Barracas Central, que contó con varios suplentes, y dejó en claro la diferencia futbolística con Colón. El equipo santafesino venía del 0-4 con Racing y si bien no fue goleado en Núñez, tampoco hizo pie ante el puntero.

Una vez que aseguró el resultado en el segundo tiempo con el gol de Beltrán, el Millonario manejó el partido a voluntad. Hubo ovación para De La Cruz, Enzo Pérez y Aliendro en sus reemplazos y aplausos para cada gambeta del ingresado Claudio "Diablito" Echeverri. Sobre el final, sus hinchas ya daban fe que el próximo campeón del fútbol argentino "saldrá de Núñez".

En la próxima fecha, River visitará a San Lorenzo y Colón recibirá a Belgrano, de Córdoba.

Síntesis

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Nicolás De la Cruz; Ignacio Fernández y Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. Martín Demichelis

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Thiago Yossen; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Stéfano Moreyra; Facundo Farías y Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito

Gol en el primer tiempo, 37m. De La Cruz (R).

Gol en el segundo tiempo, 16m. Beltrán (R).

Cambio en el primer tiempo, 36m. Andrew Teuten por Yossen (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Carlos Arrúa por Moreyra (C); 16m. Ramón Ábila por Pierotti (C); 23m. Santiago Simón por De La Cruz y Franco Alfonso por Barco (R); 29m. Jorge Benítez por Farías (C); Matías Kranevitter por Pérez y José Paradela por Fernández (R) y 38m. Claudio Echeverri por Aliendro (R).

Amonestados: Barco (R). Garcés, Ábila y Vega (C).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Más Monumental.

Telam