River quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 3-1 con Palmeiras en el Allianz Parque y cerrar la serie con un global de 5-2. El equipo de Marcelo Gallardo, que había caído 2-1 en la ida en el Monumental, debía ganar para seguir con vida en el certamen continental.

El Millonario comenzó bien: a los 7 minutos, Maximiliano Salas abrió el marcador de cabeza tras un centro de Juan Fernando Quintero. Con ese tanto, River se ponía 2-2 en la serie y generaba ilusión. Sin embargo, en el complemento, los de Abel Ferreira lo dieron vuelta con goles de Vitor Roque a los 6 minutos y de José Manuel López, quien convirtió de penal a los 46 y repitió con un remate desde afuera del área a los 49.

Para colmo, a los 42 minutos del segundo tiempo, Marcos Acuña vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez futbolistas. Sin respuestas, River se despidió del torneo más importante de Sudamérica.

Más presión para Central

La eliminación no solo golpea a River: también reordena la pelea por los cupos internacionales. Fuera de la Libertadores, el equipo de Núñez enfocará todas sus energías en el torneo local y en la Copa Argentina, torneos que reparten boletos a la próxima edición.

En ese marco, el Canalla resulta uno de los más perjudicados porque compite con el Millonario en la tabla acumulada y necesita seguir sumando en la Liga Profesional para no perder terreno. Con un River liberado de la agenda continental, la lucha por la clasificación se vuelve más exigente.