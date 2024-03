El delantero brasileño Richarlison brindó un importante mensaje sobre la salud mental, al contar en una entrevista su experiencia personal al atravesar una profunda depresión luego de la eliminación de su selección del Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, el futbolista dijo haber tenido muchos pensamientos negativos, llegando a plantearse dejar el fútbol estando en su mejor momento deportivo.

Quizás el puntapié para esta situación se dio en septiembre del 2023, cuando fue fotografiado llorando en el banco de suplentes luego de ser reemplazado en la goleada de Brasil por 5 a 1 sobre Bolivia.

A partir de allí, dijo que buscaría ayuda psicológica. “Acababa de jugar un Mundial, en mi mejor momento. Estaba llegando a mi límite, ¿sabes? No sé, no voy a hablar de suicidarme, pero allí estaba en una depresión, y quería rendirme. Incluso yo, que parecía ser fuerte mentalmente. Después del Mundial, parecía que todo se venía abajo”, dijo en una entrevista con ESPN Brasil.

El atacante de 26 años, que jugó 48 partidos con la camiseta brasileña, contó sobre las dificultades que atravesó tras el Mundial y en su llegada al Tottenham Spurs (a donde fue transferido desde el Everton por 75 millones de dólares: “Antes de ir a entrenar, quería irme a casa, quería volver a mi habitación porque no sé qué pasaba por mi cabeza. Incluso fui y le dije a mi padre que iba a abandonar”.

“Creo que el psicólogo, me guste o no, me ha salvado, me ha salvado la vida. Yo solo pensaba tonterías, googleaba todo el tiempo basura sobre la muerte (...) Si necesitas un psicólogo, búscalo, porque es bueno que te abras así, que hables con esa persona", dijo Richarlison, que instó a que otros futbolistas y otras personas busquen ayuda profesional.

Esta temporada, el rendimiento deportivo de Richarlison volvió a crecer notablemente, con 11 goles en 26 partidos.