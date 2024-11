Racing es el nuevo finalista de la Copa Sudamericana 2024 tras derrotar, este jueves por la noche en el “Cilindro” de Avellaneda, por dos a uno a Corinthians. En el encuentro de ida, la “Academia” y el “Timao” habían igualado dos a dos.

El gol de Corinthians lo marcó el delantero Yuri Alberto, a los seis minutos del primer tiempo. Para Racing el volante Juan Fernando Quintero convirtió un doblete, el primero de ellos de penal, a los 31 y 34 minutos, para dar vuelta el resultado.

Su última final internacional había sido en 1992, en la Supercopa sudamericana, y, curiosamente, su rival también había sido Cruzeiro, aunque no lo había podido vencer.

Árbitro: Felipe González (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Formaciones

Corinthians: Hugo Nogueira; Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu; André Carrillo, José Martínez, Charles; Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Memphis Depay. DT: Ramón Díaz.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Quintero, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Maximiliano Salas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 6m. Yuri Alberto (C); 36m. Juan Quintero (R), 39m. Juan Quintero (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Alex Santana por André Carrillo (C); 13m. Breno Bidon por Charles (C), Talles Magno por Rodrigo Garro (C); 23m. Ángel Romero por José Martínez (C) y Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 25m. Luciano Vietto por Juan Quintero (R), 28m. Igor Coronado por Memphis Depay (C); 44m. Roger Martínez por Maximiliano Salas (R) y 45m. Santiago Solari por Adrián Martínez (R).