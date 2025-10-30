Racing empató sin goles contra Flamengo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda y se quedó sin posibilidades de alcanzar la final de la Copa Libertadores. La Academia había caído por uno a cero en el Maracaná por un gol en contra de Marcos Rojo.

En un partido sin goles, la jugada más clara del conjunto argentino llegó a los 11 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha y cabezazo del delantero Tomás Conechny, que el arquero Agustín Rossi pudo desviar sobre su poste derecho.

Además, el delantero de la visita Gonzalo Plata fue expulsado por Piero Maza (Chile), a los 10 minutos del complemento, por una agresión sin pelota sobre el defensor Marcos Rojo.

Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.

Racing deberá dejar atrás cuanto antes este golpazo a nivel continental, ya que el lunes desde las 19 (hora argentina) se medirá a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luís.

Incidencia en el segundo tiempo: 10 m. Gonzalo Plata expulsado (F).

Cambios en el segundo tiempo: 15 m. Danilo por Giorgian de Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Jorge Carrascal (F); 18 m. Duván Vergara por Tomás Conechny (R); 21 m. Gastón Martirena por Facundo Mura (R) y Matías Zaracho por Juan Nardoni (R); 23 m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F) y Saúl Ñíguez por Luiz Araújo (F); 32 m. Luciano Vietto por Agustín Almendra (R) y Adrián Balboa por Santiago Solari (R); 42 m. Everton Araújo por Jorginho (F).