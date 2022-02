Los clubes William Kemmis, con Leonardo Ponzio, y Hughes Football Club, con Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco, postergaron el partido amistoso previsto para el sábado próximo en el estadio de la ciudad de San Nicolás.

Según informaron ambos clubes en un comunicado de prensa, el encuentro se pospuso debido a "problemas de salud" de Leo Ponzio, ex River, y Maxi Rodríguez, ex Newell's Old Boys, "nos vemos en la necesidad de posponer el partido".

Ponzio jugará durante el 2022 en Williams Kemmis, el club de la ciudad Las Rosas del que es vicepresidente y donde se iniciara futbolísticamente.

Por su parte, Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco, ex Newell's y también River, fueron presentados como refuerzos de Hughes.

El partido, que iba a ser transmitido por TNT Sports, será reprogramado para una nueva fecha y en las próximas horas se informará sobre la devolución de las entradas al público que ya habia adquirido sus tickets, señalaron los clubes.