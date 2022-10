Otro ranking, otra polémica. La publicación Four Four Two (4-4-2), la revista inglesa de prestigio en Europa, volvió a ofrecer un ranking relacionados al fútbol. En 2017 confeccionó un listado con los 100 mejores futbolistas de la historia que ahora acaba de ser actualizado con cambios que hicieron ruido.

Lionel Messi se quedó con el N°1 superando a Diego Maradona en la cima. El podio ahora lo completa Cristiano Ronaldo, relegando al cuarto escalón a otra leyenda, el brasileño Pelé.

El top 10 lo completan Zinedine Zidane en el quinto lugar, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo en el décimo puesto.

La nómina, siempre arbitraria en cuando a la distribución de las posiciones, dejó lejos de la vanguardia a Alfredo Di Stéfano (12, estaba sexto en 2017) y a Ronaldinho que quedó en el puesto 26.

“Francamente, podríamos hacer otra lista de 100 grandes jugadores para no pasar siquiera el corte. Pero al final, tuvimos que elegir a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros”, explicaron los periodistas a cargo de la confección. Daniel Alberto Passarella quedó en el puesto 59 y Mario Kempes en el 99.