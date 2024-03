Gerard Piqué ya es más conocido por su rol de empresario de la industria del entretenimiento deportivo que por su pasado como futbolista. Desde hace un tiempo sugiere que el fútbol debe cambiar los formatos porque ya aburre.

“El fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante. ¿Veo partidos 90 minutos? Realmente no. Veo algo del Barça, pero no 90 minutos. Quizás 30 o 40 minutos", Piqué.

“El otro día me puse estos lentes de realidad virtual. Me los puse y estaba en pijama en casa, a punto de acostarme, y vi un partido completo de la NBA, desde dentro de la cancha. Allí estoy. Todos los años estos productos mejoran”, agregó.

"Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol”.

Hace unos meses había dicho algo similar acerca de la atención de la juventud. “Los jóvenes están acostumbrados a otras velocidades y ritmos. Pueden ver varias pantallas a la vez, mientras utilizan las redes sociales para estar informados. Para tener toda esta información no tiene sentido estar en una habitación viendo un partido de 90 minutos. En los 90, no había nada más. No se podía escoger. La forma de consumir hoy es totalmente distinta”, dijo.